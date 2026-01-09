Gazipaşa Devlet Hastanesi 2025'te 272 bin 822 Poliklinik Muayenesiyle Öne Çıktı

Gazipaşa Devlet Hastanesi 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 döneminde yoğun hizmet sundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hizmet veren Gazipaşa Devlet Hastanesi, 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında sunduğu sağlık hizmetleriyle dikkat çekti. Hastane, yıl boyunca yüz binlerce hastaya ulaşarak bölgenin sağlık ihtiyacını karşılamada önemli rol oynadı.

Poliklinik ve acil başvuruları öne çıktı

2025 yılı boyunca hastanede 272 bin 822 poliklinik muayenesi gerçekleştirildi. Acil servise başvuran hasta sayısı 133 bin 17 olarak kayıtlara geçti. Diş polikliniğinde gerçekleştirilen muayene sayısı ise 11 bin 722 oldu.

Ameliyat ve yatar hasta verileri

Hastanede yıl içinde toplam 7 bin 115 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların 2 bin 160'ı yatan hastalara uygulandı. Aynı dönemde 3 bin 997 hasta hastaneye yatırılarak tedavi edildi ve 13 bin günübirlik hasta sağlık hizmetinden faydalandı.

Görüntüleme ve tanı hizmetleri

Tanı ve görüntüleme hizmetlerinde hastanede 16 bin 389 ultrason, 8 bin 299 MR ve 3 bin 87 mamografi çekimi gerçekleştirildi. Bu rakamlar, hastanenin tanı kapasitesindeki yoğunluğu ortaya koydu.

Doğum ve diş hizmetleri

2025 yılında hastanede 383 doğum gerçekleşti. Diş sağlığı kapsamında gerçekleştirilen protez uygulaması sayısı 223 olarak kaydedildi.

Hekim kadrosu ve branşlar

Hastanede farklı branşlarda görev yapan toplam 58 hekim bulunuyor. Kadroda anestezi, acil tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, ortopedi, kardiyoloji, nöroloji, radyoloji ve psikiyatri gibi branşlar yer alıyor. Ayrıca 20 pratisyen tabip ve 6 diş tabibi hizmet veriyor.

Çevre ilçelerden hasta trafiği ve evde sağlık hizmetleri

2025 yılında Alanya’dan Gazipaşa Devlet Hastanesi acil servisine başvuran hasta sayısı 7 bin 764, polikliniğe başvuran hasta sayısı ise 10 bin 173 olarak kaydedildi. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yıl boyunca 4 bin 653 hasta evlerinde ziyaret edilerek sağlık hizmeti aldı.

