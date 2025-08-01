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Gazze Aşiretleri: ABD-İsrail Yardımları Kanla Boyanıyor

Gazze'deki aşiretler, ABD-İsrail güdümündeki yardımları reddederek bu sürecin insani krizine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:49
Gazze Aşiretleri: ABD-İsrail Yardımları Kanla Boyanıyor

Gazze Aşiretlerinden Sert Tepki

Gazze Şeridi'ndeki aşiretler, ABD-İsrail güdümündeki insani yardım dağıtım mekanizmasını kabul etmediklerini belirtti. Aşiretler Yüksek Konseyi Başkanı Hüsnü Selman el-Muğni, bu yardımların "kanla boyandığını" ifade etti.

Yardımlar ve Şehitler

Gazze'de düzenlenen basın toplantısında Muğni, "İsrail ve ABD gözetiminde dağıtılan yardımlar, şehitlerin kanıyla boyanıyor. Bir koli yardım karşılığında her gün 80-90 kişi şehit oluyor," dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde bulunan ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı’na ait merkezi ziyaret etmesinin ardından Muğni, Witkoff’a hitaben, "Gazze'ye gelerek, İsrail'in geride bıraktığı yıkımı ve yoksulluğu kendi gözleriyle görmesini" talep etti.

Hedef Olmayan Yardımlar

Muğni, Gazze’ye son günlerde izin verilen kısıtlı yardım girişlerinin hak edenlere ulaşmadığını vurgulayarak, "Yardımlar hırsızlar tarafından çalınıyor. İşgalci İsrail'in koordinasyonunda yardımları çalanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor," ifadesini kullandı.

"Biz bu aşağılayıcı yöntemi reddediyoruz. Onurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz; şarta bağlı değil, vatanımızı yeniden inşa etmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Gazze'deki Korkunç Durum

El-Muğni, "Çocuklarımız aç, susuz, çıplak halde sokaklarda. Dünya sessiz kalırken her gün yavaş yavaş ölüme mahkum oluyoruz," dedi. Gazze’deki insani durum giderek kötüleşiyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana, açlık nedeniyle 90’ı çocuk, toplamda 159 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Oyunları

Yerel ve uluslararası gözlemciler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmakta" olduğunu dile getiriyor. Gazze'de, insani yardımların yanı sıra, sivil altyapıya yönelik saldırılar da devam ediyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze’de, 7 Ekim tarihinden bu yana, en az 60,332 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları ve sivil noktaları düzenlediği saldırılarla hedef alarak daha fazla felakete yol açıyor.

Gazze Şeridi'ndeki aşiretler, ABD-İsrail güdümündeki insani yardım dağıtım mekanizmasıyla...

Gazze Şeridi'ndeki aşiretler, ABD-İsrail güdümündeki insani yardım dağıtım mekanizmasıyla işbirliği yapmayı reddettiklerini belirterek, bu mekanizmanın sağladığı yardımların "kanla boyandığını" duyurdu. Aşiretler Yüksek Konseyi Başkanı Hüsnü Selman el-Muğni, Gazze'de basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki aşiretler, ABD-İsrail güdümündeki insani yardım dağıtım mekanizmasıyla...

Gazze Şeridi'ndeki aşiretler, ABD-İsrail güdümündeki insani yardım dağıtım mekanizmasıyla işbirliği yapmayı reddettiklerini belirterek, bu mekanizmanın sağladığı yardımların "kanla boyandığını" duyurdu. Aşiretler Yüksek Konseyi Başkanı Hüsnü Selman el-Muğni, Gazze'de basın toplantısı düzenledi.

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