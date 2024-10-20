Gazze Çatışmalarında İsrail Subayı Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Çatışmaların Tırmanışı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalar sonucunda bir subayın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, 162. Tümen'den Albay Ehsan Daksa (41), bu çatışmalarda yaşamını yitirdi. Ayrıca, aynı çatışmada bir diğer İsrail askerinin de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çatışmaların Tarihi Verileri

7 Ekim 2023'ten bu yana, çatışmalar sonucunda ölen İsrail askerlerinin sayısının 749'a yükseldiği ifade ediliyor. Bu sayı, 356'sının karada gerçekleşen işgal sürecinde hayatını kaybetmesiyle şekillendi.

Filistinli Kayıplar

Gazze'deki İsrail saldırıları, yaklaşık 42 bin 603 Filistinlinin, bunlardan 17 bini çocuk ve 11 bin 378'i kadın olmak üzere hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 99 bin 795 kişi de yaralandı.

Sivil Altyapıya Verilen Zarar

Çatışmaların devam etmesi nedeniyle enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu, on binlerce insanın hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapının hedef alınması sonucu mağduriyet yaşadığı bildirilmektedir.