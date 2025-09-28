Gazze'de 12 Sağlık Merkezi Zor Koşullarda Hizmet Vermeye Devam Ediyor

İsrail ordusunun kara saldırıları altında Gazze kentindeki 12 sağlık merkezi, malzeme kıtlığı ve güvenlik tehdidine rağmen yaralı ve hastalara hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:42
12 merkez, malzeme kıtlığı ve güvenlik tehdidi altında

İsrail ordusunun işgal amaçlı kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde 12 sağlık merkezi, ağır koşullar altında yaralı ve hastalara hizmet verme mücadelesi veriyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle kentteki sağlık merkezlerinin ciddi ölçüde malzeme kıtlığı ve güvenlik tehditleri ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, sağlık ve idari ekiplerinin olağanüstü çabalarıyla bu zor koşullara rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ettikleri vurgulandı. Bakanlık, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere bu merkezlere koruma sağlanması ve gerekli tıbbi destek ile teçhizatın ulaştırılması çağrısı yaptı.

Gazze kentinde halihazırda Şifa, Hastaların Dostu, Genel Hizmetler, Sahabe, Ehli Baptist, Vefa Rehabilitasyon, Huluv, BAE hastaneleri ile birlikte Derec, Sabra, Şatii sağlık merkezleri ve bir kan bankası bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 24 Eylül tarihli açıklamasında, İsrail'in uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal eden zorla yerinden etme suçunun bir parçası olarak yürüttüğü bombardıman ve soykırım girişimlerine rağmen 900 binden fazla Filistinli'nin Gazze kenti ve kuzeyinde yerlerinde kararlı şekilde durduklarını ve güneye doğru yerinden edilmeyi reddettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül tarihinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

