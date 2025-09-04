Gazze'de 3. Yıl: 785 Bin Öğrenci Eğitimden Mahrum

Dünyanın pek çok ülkesinde yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken, Gazze Şeridi'nde okullar üst üste üçüncü yılda da açılamadı. Bölgedeki yetkililer, saldırılar nedeniyle yüz binlerce öğrencinin düzenli eğitime erişemediğini bildiriyor.

Eğitim altyapısında ağır tahribat

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgali, üst üste üçüncü yıldır yaklaşık 785 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı." dedi. Sevabite, ayrıca "İsrail'in sistematik olarak kültür ve eğitim soykırımına maruz kalan 25 bin öğretmen mesleklerini yapamıyor." ifadesini kullandı.

Sevabite, okulların hasar durumuna ilişkin olarak, "Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'inden fazlası hasar görmüş durumda, okulların yüzde 90'ından fazlası ise tamamen yıkıldı, yeniden inşa edilmesi veya onarılması gerekiyor." bilgisini paylaştı. Ayrıca, "İsrail Gazze'de 622 okul binasını doğrudan hedef aldı." diyerek bunun bölgedeki okulların yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ettiğini belirtti.

Sevabite, saldırılarda okul, üniversite ve eğitim kurumlarından 163'ünün tamamen, 388'inin kısmen yıkıldığını aktardı. Zorla yerinden edilenlerin barındığı okulların yaklaşık yüzde 70'inin de hasar gördüğünü, en ağır hasarın Gazze'nin kuzeyi ile Refah'ta olduğunu söyledi.

Öğrenciler ve ailelerin yaşadığı zorluklar

Gazze kentinde yaşayan 9 yaşındaki Cevri Muhenna, iki yıldır okul çantasında sakladığı bir kutu renkli kalemi ve eski defterine okula dönme hayalini çizdiğini anlattı: "Okulumu ve arkadaşlarımı özlüyorum. Sınıftaki tahtaya yeniden yazılar yazabilmek istiyorum."

Muhenna'nın annesi, kızını Gazze Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı e-öğrenme sistemine kaydettirdiğini ancak "İsrail soykırımı kapsamında devam eden ağır saldırılar, tekrarlanan zorunlu göçler, elektrik kesintileri ve zayıf internet erişimi" nedeniyle programı takip etmekte zorlandıklarını söyledi. Ailelerin çocuklarının geleceği için çözüm aradığını dile getirdi.

Can kayıpları ve uluslararası çağrılar

Sevabite, saldırıların sadece yapıları hedef almadığını belirterek, "İsrail saldırılarında 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen ve eğitim personeli ile 193 alim, akademisyen ve araştırmacı hayatını kaybetti." dedi. Bu durumu "eğitim hakkının sistematik olarak hedef alınması ve nesillerin geleceklerinden mahrum bırakılması" şeklinde değerlendirdi ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 13 Ağustos'taki açıklamasında Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun derin psikolojik travma yaşadığını ve eğitimden yoksun kaldığını belirtmişti.

Saldırılar: Sayılar ve son durum

Haberin kaynaklarında yer alan verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 245 kişi yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren ise Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 11 bin 615 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 204 kişi yaralandı.

Ayrıca, 27 Mayıs'tan bu yana "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan yardım dağıtım bölgelerinde hedef alınan sivillere ilişkin ölü sayısı 2 bin 339, yaralıların sayısı ise 17 bin 70 olarak raporlandı.

Haberde yer verilen son ifadeye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek saldırı planını uygulamaya başladı ve Başbakan Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Sevabite ve Filistinli yetkililer, uluslararası topluma bu suçların derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.