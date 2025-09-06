DOLAR
Gazze'de 700 Gün: Kayıplar 73 Bin 731'i Aştı

Gazze Hükümeti, 700 gündür süren İsrail saldırılarında enkaz dahil 73 bin 731 Filistinlinin öldüğünü veya kaybolduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:08
Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası ve 700 gündür süren saldırıları sonucunda, enkaz altında kalanlar dahil olmak üzere 73 bin 731 Filistinlinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğunun duyurulduğu belirtildi.

Açıklamanın öne çıkan verileri

Açıklamada, İsrail'in uluslararası sessizlik ve suç ortaklığında Gazze'de soykırım ve etnik temizlik suçlarını 700 gündür sürdürdüğü ifade edildi. İsrail'in Gazze'de 2,4 milyondan fazla sivili hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ını yıktığı, 68 milyar dolar tutarında maddi zarara yol açtığı ve Gazze'nin yüzde 80'inden fazlasını kontrol altına aldığı bildirildi.

"İşgalci İsrail, bu dönemde 20 binden fazlası çocuk, 12 bin 500'ü kadın olmak üzere 73 bin 731 Filistinlinin ölümüne ve kaybolmasına yol açan kanlı katliamlar yaptı."

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla tüm fertleri öldürülen 2 bin 700 ailenin nüfus kaydından silindiği; 1670 sağlık çalışanı, 248 gazeteci, 139... sivil savunma personeli ve 173 belediye çalışanı'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de saldırılarda binlercesi uzuv kaybı, felç ve körlük olmak üzere 162 binden fazla kişinin yaralandığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze kentinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin halkına karşı sistematik zorla yerinden etme suçu işlediği, Filistinlilerin evlerine dönmesinin engellendiği ve önemli tesislerin hedef alındığı kaydedildi. Bu durumun Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'nün açık bir ihlali olduğu, uluslararası alanda hesap sorulması gereken savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç oluşturduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de 38 hastane, 833 cami ve 163 eğitim kurumu'nu tamamen yıktığı, binlerce kuruma ağır hasar verdiği ve sivillere karşı sıkı abluka altında sistematik aç bırakma politikası uyguladığı bildirildi.

Gazze'ye insani yardım girişinin İsrail tarafından engellendiği belirtilerek, açlık sınırında olanların arasında bir milyondan fazlası çocuk olmak üzere 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit eden bir insani felaket ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada İsrail'in saldırıları şiddetle kınanırken, ABD ve diğer destekçi ülkeler de Gazze'de işlenen suçlardan sorumlu tutuldu. Arap ve İslam ülkeleri, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e Filistin halkına yönelik saldırıları durdurma, ablukayı sona erdirme, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlama ve İsrail liderlerini uluslararası mahkemelerde hesap vermeye sevk etme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye, yaralıların sayısı ise 17 bin 434 oldu.

