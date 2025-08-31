Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Ablukasında Bir Çocuk Daha Öldü

Gazze'de Açlık Krizi: Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

İsrail’in saldırıları ve uyguladığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yetersiz beslenme nedeniyle bir çocuk daha yaşamını yitirdi.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, Şeyma el-Eşram isimli çocuk, İsrail’in uyguladığı aç bırakma politikası ve gerekli sağlık hizmetine ulaşamaması sonucu hastanede hayatını kaybetti.

İnsani Yardımlar ve Sınır Engelleri

Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı’nda binlerce insani yardım tırı bekletilirken, İsrail sadece sınırlı miktarda yardım girişine izin veriyor.

Gazze’deki yetkililere göre ulaştırılan yardımlar, toplam ihtiyacın yalnızca yüzde 14'ünü karşılıyor.

Son bir aydır girişine izin verilen az miktardaki gıda ve ticari ürünlerin çoğu temel gıda maddesi değil ve pazarlarda fahiş fiyatlarla satılıyor.