Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 10 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 10 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 119'u çocuk olmak üzere 313 olarak bildirildi.

BM destekli IPC raporu ve felaket tespiti

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirildi.

Raporda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespiti yer aldı.

İnsani felaket ve yaşam koşulları

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesinin bulunamaması derin bir insani krize yol açıyor. Gazze 'açlıktan' ölüyor başlığı altında, özellikle çocuklar arasında açlık kaynaklı ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. İsrail ordusunun sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıktığı, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef aldığı ifade ediliyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bırakılan yerinden edilmiş kişiler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda, hijyen olanaklarının eksikliğinde ve bulaşıcı hastalık riskleriyle mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusunun günlük saldırılarla bu çadırları ve sivil barınma noktalarını hedef almaya devam ettiği bildiriliyor.