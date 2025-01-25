Gazze'de Ateşkes Anlaşması Kapsamında İkinci Esir Takası Hazırlıkları Başladı

Gazze'de İkinci Esir Takası Süreci Başlıyor

Gazze Şeridi, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında, ikinci grup esirin takasına hazırlanıyor. Görgü tanıklarına göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sabah saatlerinde Gazze'nin çeşitli bölgelerine mensuplarını konuşlandırdı.

Filistin Meydanı'ndaki Hazırlıklar

Hamas, dün akşam Filistin Meydanı'nda çeşitli hazırlıklar gerçekleştirdi. Alana asılan pankartlarda, "Filistin özgürlük savaşçıları zafer kazandı", "Filistin, mazlumların siyonizme karşı zaferidir", "Aksa Tufanı, siyonizm adaletsizliği ve suçuna karşı bir devrimdir" ve "Gazze, suçlu siyonistlerin mezarlığıdır" mesajları yer aldı.

İkinci Esir Takasının Detayları

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesindeki ikinci esir takasının bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Anlaşmaya göre, Hamas dört İsrailli kadın askeri karşılığında, İsrail 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Her bir İsrailli kadın asker için 50 Filistinli salıverilecek.

Serbest bırakılacak kadın askerlerin Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olduğu duyuruldu. Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yapılan habere göre, serbest bırakılacak Filistinliler arasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah yer alıyor.

Müebbet Hapis Cezasına Çarptırılan Tutuklular

Zekeriya ez-Zubeydi, El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi olarak 2021'de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanmıştı. Ahmed Bergusi, 2002 yılında tutuklanmış ve toplamda 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmış bir tutuklu. Vail Kasım, İsrail hedeflerine yönelik saldırılardan ötürü 2002'de tutuklanmış ve 3 bin yıl hapse mahkum edilmiştir. Mahmud Atallah ise, işbirliği yapmakla suçlanan birini öldürmekten müebbet aldı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Arabulucu ülke Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşacak ve ilk 42 gün süresince, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Aynı gün, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli ise, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.