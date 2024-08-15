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Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Doha'da Başladı

Doha'da Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri başladı, ancak Hamas sürece katılmadı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:48
Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Doha'da Başladı

Doha'da Gazze İçin Müzakereler Başladı

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri başladı; ancak Hamas bu sürece katılmadı.

Müzakerelere Katılan Taraflar

Mısır merkezli El-Kahire el-İhbariye televizyonunun haberine göre, yeni bir müzakere süreci, Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda başlatıldı. İsrail heyeti Doha'daki müzakerelere katılırken, Hamas'ın katılımı beklenmiyor.

Mısır'ın Rolü

Mısır'ın, Hamas ile İsrail arasında uzlaşı sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Mısır, taraflara acil bir ateşkes anlaşması metni üzerinde uzlaşmanın gerekliliğini vurguladı.

Arabulucuların Çağrısı ve Hamas'ın Tepkisi

ABD, Mısır ve Katar arabulucularının 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de müzakerelere yeniden başlanması çağrısında bulundukları kaydedildi. Hamas ise bu çağrıya olumlu yanıt vermesine rağmen, yeni şartların öne sürüldüğünü ifade etti.

İsrail Başbakanı ile Görüşmeler

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer bakanlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunacağı bilgisi verildi.

Joe Biden'ın Planı

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta açıkladığı 3 aşamalı ateşkes planında, kalıcı ateşkes, rehinelerin karşılıklı salıverilmesi ve insani yardımların düzenli olarak ulaştırılması gibi unsurlara yer vermişti. Ancak Netanyahu, esir takası süreçlerinde yeni şartlar sundu.

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