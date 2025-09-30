Gazze'de can kaybı 24 saatte 42 artarak 66 bin 97'ye çıktı

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin en güncel verileri yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre, son 24 saatte kayıtlara geçen can kaybı sayısında artış yaşandı.

Bakanlık verilerinde, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 42 ölü ve 190 yaralının ulaştığı belirtildi. Toplam can kaybı sayısı ise 66 bin 97 olarak açıklandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 13 bin 229 Filistinlinin öldüğü ve 56 bin 495 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılara ilişkin verilerde ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 576, yaralananların sayısının ise 18 bin 873 olduğu ifade edildi.

Genel toplamlar hakkında bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 66 bin 97'ye, yaralıların ise 168 bin 536'ya yükseldiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.