Gazze'de Can Kaybı 42.603'e Ulaştı

Gazze'de Son Durum

İsrail'in 380 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze'de can kaybı 42.603'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 84 kişi yaşamını yitirdi, 158 kişi yaralandı.

Son 24 Saatteki Olaylar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılara dair güncel bilgiler paylaşıldı. Saldırılar, Gazze Şeridi'nin kuzey başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde "7 katliam" olarak tanımlandı.

Can ve Mal Kayıpları

7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılar sonucunda ölenlerin sayısında dikkat çekici bir artış kaydedildi. Ölü sayısının 42.603 olduğu, yine yaralananların sayısının ise 99.795'e ulaştığı bildirildi.

Enkaz Altında Kalanlar

Açıklamada, hâlâ enkaz altlarında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.