Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 718'e Ulaştı

Gazze'de Durum Ciddi Boyutlara Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar, 382 gündür devam ediyor. Son 48 saatte yaşanan olaylar, can kaybını dramatik bir şekilde artırdı.

Son 48 Saate Dair Korkunç Veriler

Son 48 saat içinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 115 Filistinli hayatını kaybetti, 487 kişi ise yaralandı. Bu olaylarla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleşen saldırılarda toplam can kaybı 42 bin 718'e, yaralı sayısı ise 100 bin 282’ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 382 gündür süren saldırıların sonuçlarına dair bilgiler verildi. Ayrıca, henüz enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan cesetlerin varlığına dikkat çekildi. Ancak, İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma birimleri cenazelere ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Halkın Acil İhtiyaçları Var

Hayatını kaybedenlerin sayısındaki sürekli artış, bölgede büyük bir insani krizin yaşandığını gösteriyor. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve güvenlik tehditleri, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor.