Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 924 Olmaya Devam Ediyor

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde süregelen saldırılarının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten itibaren yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 77 artarak 42 bin 924'e ulaştı.

Saldırılarda Yaralı Sayısı Yükseliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son raporuna göre, son 48 saatte düzenlenen 7 farklı saldırıda 289 kişi yaralandı. Böylece yaralı sayısının 100 bin 833'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçleri tarafından sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmasının engellendiği ifade edildi.