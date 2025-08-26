Gazze'de can kaybı 62 bin 819’a yükseldi — Son 24 saatte 75 ölüm

Gazze'de can kaybı 62 bin 819’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 75 artarak 62 bin 819'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık verilerine göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 75 ölü ve 370 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 975 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 588 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 140'a, yaralananların sayısı ise 15 bin 737'ye ulaştı.

Genel toplamda İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 819, yaralıların sayısı ise 158 bin 629 olarak bildirildi.

Bakanlık ayrıca Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölüm olduğu uyarısında bulundu.

Açlık krizi ile ilgili olarak, İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtladığı Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldiği vurgulandı.