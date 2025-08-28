DOLAR
Gazze’de can kaybı 62 bin 966’ya yükseldi — Son 24 saatte 71 ölüm

Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı son 24 saatte 71 artarak 62 bin 966’ya çıktı; yaralı sayısı 159 bin 266, açlıktan ölenler 317’ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:48
Gazze’de can kaybı 62 bin 966’ya yükseldi — Son 24 saatte 71 ölüm

Gazze’de can kaybı 62 bin 966’ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 71 artarak 62 bin 966’ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Bakanlık verilerine göre son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 71 ölü ve 339 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 121 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 225 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 180'e, yaralananların sayısının da 16 bin 46'ya ulaştığı

Genel bilançoya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 966'ya, yaralıların sayısı ise 159 bin 266'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 317'ye yükseldiği; bunlardan 121'inin ise çocuk olduğu hatırlatıldı.

