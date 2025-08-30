DOLAR
Gazze'de can kaybı 63 bin 371'e yükseldi — Son 24 saatte 66 ölü

Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artışla toplam 63 bin 371'e yükseldi; yaralanan 159 bin 835, açlıktan ölenler 332 oldu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:20
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlık verilerine göre can kaybı son 24 saatte 66 artarak toplam 63 bin 371 oldu.

Son 24 saatteki bilanço

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 hayatını kaybeden Filistinli ve 345 yaralının getirildiği belirtildi. Ayrıca insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği, 206 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Toplam istatistikler

Bakanlık, öldürülenlere ilişkin toplam istatistiklere Adli Komite tarafından onaylanan 280 Filistinlinin de eklendiğini bildirdi. İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 240 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 794 kişinin yaralandığı ifade edildi. 7 Ekim 2023'ten beri ise toplam ölü sayısı 63 bin 371, yaralı sayısı ise 159 bin 835 olarak açıklandı.

İnsani yardım noktaları ve açlık

Açıklamada, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 218, yaralananların sayısının ise 16 bin 434 olduğu belirtildi. Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, açlıktan ölenlerin sayısının toplamda 332'ye yükseldiği ve bunlardan 124'ünün çocuk olduğu hatırlatıldı.

