Gazze'de can kaybı 63 bin 459’a yükseldi: Son 24 saatte 88 kişi öldü

Gazze'de can kaybı 63 bin 459'a çıktı

Sağlık Bakanlığı son 24 saat verilerini paylaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 kişi artarak 63 bin 459'a yükseldi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere hayatını kaybeden 88 Filistinli ve 421 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 328 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 215 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 166 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 248'e, yaralananların sayısının da 16 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 339'a yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu vurgulandı.

Genel verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 459'a, yaralıların sayısı ise 160 bin 256'ya yükseldi.