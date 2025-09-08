Gazze'de can kaybı 64 bin 522'ye yükseldi: Son 24 saatte 67 kişi öldü

Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı son 24 saatte 67 artarak 64 bin 522'ye çıktı; yaralı sayısı 163 bin 96, açlıktan ölü sayısı 393'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:12
Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 67 artarak 64 bin 522 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, devam eden saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, ikisi enkaz altından çıkarılan 67 ölü ve 320 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 976 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 55 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İnsani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda son 24 saatte 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 430'a, yaralananların sayısı ise 17 bin 794'e ulaştı.

7 Ekim 2023'ten beri düzenlenen saldırılarda

toplam can kaybının 64 bin 522'ye, yaralı sayısının ise 163 bin 96'ya yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği, açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 140'ı çocuk olmak üzere 393'e yükseldiği kaydedildi.

