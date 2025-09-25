Gazze'de can kaybı 65.502'ye yükseldi — son 24 saatte 83 ölü

Gazze'de can kaybı 65.502'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini paylaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 83 artarak 65 bin 502'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 83 ölü ve 216 yaralı getirildiği belirtildi.

Bakanlık, İsrail ordusunun 19 Ocak tarihinde varılan ateşkesi bozmasının ardından 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 939 Filistinlinin öldüğünü ve 55 bin 335 kişinin yaralandığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 538, yaralananların ise 18 bin 581 olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 65 bin 502'ye, yaralı sayısının ise 167 bin 376'ya yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekiyor.