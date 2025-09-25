Gazze'de can kaybı 65.502'ye yükseldi — son 24 saatte 83 ölü

Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı 65.502'ye yükseldi. Son 24 saatte 83 kişi öldü, 216 yaralı hastanelere getirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:22
Gazze'de can kaybı 65.502'ye yükseldi — son 24 saatte 83 ölü

Gazze'de can kaybı 65.502'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini paylaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 83 artarak 65 bin 502'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 83 ölü ve 216 yaralı getirildiği belirtildi.

Bakanlık, İsrail ordusunun 19 Ocak tarihinde varılan ateşkesi bozmasının ardından 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 939 Filistinlinin öldüğünü ve 55 bin 335 kişinin yaralandığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 538, yaralananların ise 18 bin 581 olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 65 bin 502'ye, yaralı sayısının ise 167 bin 376'ya yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
3
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
4
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
5
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
6
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu
7
Cemil Tugay: İzmir'de çöp sorunu ilçe belediyelerinin görevi — 'Kooperatif' davasına tepki

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim