Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Yeniden Başlıyor

DSÖ: Gazze'nin Kuzeyinde Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Yeniden Başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde 23 Ekim'de ertelenen çocuk felci aşılama kampanyasının yarın yeniden başlayacağını açıkladı.

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki aşılama sürecine dair X platformunda yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşılaması yarın yeniden başlamaya hazır. Kampanyayı yürütmek için çatışmalara insani ara verileceğinden eminiz" ifadesini kullandı. Ancak, ilk aşılama turuna göre önemli ölçüde daha küçük bir alanda aşılamanın gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, bu durumun bazı çocukları korunmasız ve daha yüksek enfeksiyon riski altında bırakabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ ve UNICEF olarak, aşılamanın gerçekleştirileceği bölgelerde çatışmalara insani ara verme çağrısında bulunduklarını ve Gazze Şeridi'ndeki çocukların gerçek bir barışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

DSÖ, 23 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, "Artan şiddet, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve güvenli insani araların olmaması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF ve UNRWA Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı" bilgisini paylaşmıştı.