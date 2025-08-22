Gazze'de Felçli Anne Muna Kahil: 2 Çocuğunu Kaybetti, Ailesini Ayakta Tutuyor

Gazze'de Felçli Anne Muna Kahil, Hayatta Kalan Çocuklarına Bakmaya Çalışıyor

Saldırı, kayıplar ve yaşam koşulları

Muna Kahil (35), İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında eşini ve iki çocuğunu kaybetti. Kendisi omuriliğinden ağır yara aldığı için yatağa bağımlı hale geldi. Aile, Şifa Hastanesi batı kesiminde yıkılan evlerinin enkazı üzerine kurdukları çadırda yaşamını sürdürüyor.

Saldırılar öncesinde 8 kişiden oluşan aile, yaşanan kayıplarla birlikte 5 kişiye düştü. Mart 2024'te Şifa Hastanesi ve çevresinin kuşatılmasıyla aile ilk darbeyi aldı; güvenli olduğunu düşünerek gittikleri hastanede bölge kuşatılınca mahsur kaldılar. Evlerini terk ettiklerinde ise 15 yaşındaki oğulları, evden çıktıkları sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.

7 Haziran 2025 saldırısı ve yaralanmalar

İkinci ağır darbe 7 Haziran 2025'te geldi. Bu saldırıda ailenin babası ile 18 yaşındaki büyük oğlu öldü. Muna Kahil, saldırıda omuriliğinden aldığı yara nedeniyle felç kaldı. Çocuklardan Muaz bir gözünü kaybetti; kızlardan biri geçici işitme kaybı yaşadı. Diğer çocuklarda ise yanık ve kırıklar oluştu.

Hastanedeki süreç, hamilelik ve çaresizlik

Muna, hastanede tedavi altındayken hamile olduğunu öğrendi; doktorlar gebeliğin risk taşıdığını söylemesine rağmen bebeğini aldırmadı. 'Hastaneden tahliye olduğumdan beri bu şekilde yatıyorum. Yanlış bir hareket yaparsam omuriliğimin zarar görebileceğini ve kalıcı felç olabileceğimi söylediler,' diyen Muna, kalıcı felçten korksa da çocuklarını düşündüğü için tedavide bazı fedakârlıklar yapıyor.

Ulaşım araçlarının olmaması nedeniyle hastaneye gidemiyor; ilaçlarını çocuklarına un aldırmak için verme zorunda kaldığını belirtiyor: 'İlaca ihtiyacım oluyor. Çocuklarım gidip un alsın diye ilaçtan feragat ediyorum. Ben sabrederim ama onlar edemez.'

Günlük zorluklar ve çocukların durumu

Muna, enkaz altındaki çadırda yaşadıklarını ve belirsiz bir gelecekle mücadele ettiklerini anlatıyor: 'Yıkılan evimizin enkazı altında yaşıyoruz. Yahudiler şimdi buraya gelecek olsa yerimden bile kalkamam. Hastaneye bile gidemiyorum, yerimden nasıl kalkayım. Oğlumun 4 gündür ateşi var ama ben kalkıp da ona bakamıyorum.'

Muaz Kahil, saldırıda sol gözünü kaybetmiş, ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluşmuş durumda. Kameralara konuşan Muaz, tedavi olma isteğini şöyle dile getirdi: 'Bir gözümle görüyorum, diğeriyle hiç görmüyorum. Onun görme ihtimali sadece yüzde 1. Dışarı çıkıp gözümün tedavi edilmesini, annemin de omuriliğinin tedavi edilmesini istiyorum.'

Ailenin manevi durumu

Muna, 15 ve 18 yaşındaki oğullarının hafız olduğunu ve şehadet mertebesine erdiklerini vurgulayarak eşini ve çocuklarını çok özlediğini söyledi. Karnındaki bebeğin ve ailelerinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu bu koşullarda, Muna Kahil geride kalan çocuklarını ayakta tutmak için güçlükle direniyor.

Önemli bilgiler: Mahsur kalınan dönem Mart 2024; ağır saldırı tarihi 7 Haziran 2025; aile önce 8 kişiydi, şu an 5 kişi. Yaralanmalar arasında omurilik yarası, sol göz kaybı, geçici işitme kaybı, yanıklar ve kırıklar yer alıyor.