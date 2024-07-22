Gazze'de Han Yunus Saldırısı: 70 Filistinli Hayatını Kaybetti

Yeni Gelişmeler: Gazze'deki Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 70 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastanelerde Çoğalan Yaralılar

Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilerin ışığında, Gazze Sağlık Bakanlığı sabah saatlerinden itibaren gelen saldırılarda ölenlerin sayısının 70'e çıktığını ve en az 200 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kızılay'ın Açıklaması

Filistin Kızılayı, Han Yunus'un batısındaki Mean ve Beni Suheyla kliniklerinin, bölgenin boşaltılmasını istemesi nedeniyle hizmet veremediğini açıkladı.

Saldırıların Yoğunlaştığı Noktalar

İsrail güçleri, Refah şehrinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerini hedef alarak yoğun dumanlar çıkmasına neden oldu. Ayrıca, Gazze’nin kuzey kesiminde de hava saldırıları gerçekleştirildi.

Acil Kan Bağışı Çağrısı

Gazze Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi için acil kan bağışı çağrısında bulundu.

İsrail Ordusu'ndan Tahliye Çağrısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıklanan alanlara operasyon düzenleneceğini duyurdu ve bölge sakinlerinin tahliyesini istedi.

Artan Endişeler

Han Yunus'taki can kaybının artmasından endişe duyan Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, Al Jazeera’ya verdiği demeçte, son üç saat içinde hastaneye yüzlerce şehit ve yaralı getirildiğini dile getirdi. Sakr, yeterli tıbbi malzeme eksikliğine dikkat çekerek, tüm sahra hastaneleriyle iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Zorunlu Göç ve Geçmiş Olaylar

İsrail ordusu, 1 Temmuz'da Filistinlileri Han Yunus'un doğusundaki bölgeleri acilen boşaltmaları için uyarmıştı. 13 Temmuz'daki bir bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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