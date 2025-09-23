Gazze'de Hastaneler İçin Alarm: Yakıt Tükenmesine Birkaç Gün Kaldı

Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıt tükenmesi nedeniyle hastanelerin hizmetlerinin birkaç gün içinde durabileceğini; acil yakıt desteği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:23
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yaşanan yakıt sıkıntısı krizinin son derece tehlikeli bir aşamaya girdiğini açıkladı.

Yetkililerden kritik uyarı

Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanelerin hizmetlerinin durmasına birkaç gün kaldı. Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yaşanan yakıt sıkıntısı krizi son derece tehlikeli bir aşamaya giriyor.

Açıklamada, hayati öneme sahip birimlerin faaliyetlerini durdurmasının İsrail ablukası altındaki Gazze'de sağlık krizini daha da kötüleştireceği ve hasta ile yaralıların kesin bir ölümle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Acil müdahale çağrısı

Hastanelere yakıt yardımlarının ulaştırılmasının engellenmesiyle sağlık hizmetlerinin aksadığına dikkat çekilen açıklamada, bir felaketin önüne geçilmesi için hastanelere yakıt ulaştırılması adına acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar yakıtla çalıştırılan jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

