Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

Gazze’de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 25 Bini Geçti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 106’ıncı gününde devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 178 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 293 kişinin yaralandığını duyurdu. Böylece Gazze’deki toplam can kaybı 25 bin 146’ya, yaralı sayısı ise 65 bin 75 oldu..

Gazze’de hiçbir yer güvenli değil

Gazze’de İsrail ordusu ile Filistinli direniş güçleri arasındaki çatışmalar, kuzeyde Cibaliya, güneyde Han Yunus ve orta kesimde En-Nuseyrat, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarında yoğunlaştı. İsrail savaş uçakları, Hamas’ın Cumartesi günü Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine yönelik saldırısına misilleme olarak yeni bir hava saldırısı dalgası gerçekleştirdi. Patlamalar Pazartesi gecesi boyunca bölgeyi sarstı. Çocuklar çığlık atıyordu ve kimse bir dakika bile uyuyamadı. Gazze şehrinin en zengin ve genellikle en sessiz mahallesi olan Rimal sakinlerinin uzun süre unutamayacağı bir geceydi. Gazze’de hiçbir yerin güvenli olmadığını söyleyen Filistinli gazeteci Rushdi Abu Alouf, "Her yerde moloz, kırık cam ve kopmuş kablolar vardı. Öyle bir yıkım oldu ki, yanından geçtiğim bazı binaları tanıyamadım" dedi.

İsrail rehineleri kurtarmak için baskı altında

İsrail ile Hamas arasındaki savaş, Pazar günü 100. gününe girdi. Çatışmanın bölgeye yayılabileceğine dair korkular artarken, Hamas’a bağlı Sağlık Bakanlığı Gazze’de can kaybının 23 bin 968’e, yaralı sayısının 60 bin 582’ye çıktığını açıkladı. Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail’e düzenlediği saldırıda ise çoğunluğu sivil yaklaşık 1200 kişi ölmüştü. Hamas’ın yaklaşık 250 kişiyi rehin aldığı, İsrail’in ise 132 rehinenin halen Gazze’de olduğunu söylediği, en az 25’inin öldürüldüğüne inanıldığı belirtildi. Cumartesi günü rehinelerin öfkeli aileleri de dahil olmak üzere binlerce İsrailli, Tel Aviv’de 24 saatlik gösteri başlatarak, hükümete rehineleri kurtarmaları çağrısında bulundu4. Başbakan Binyamin Netanyahu ise, hiçbir mahkemenin veya düşmanın İsrail’in Hamas’ı yok etme amacına ulaşmasını engelleyemeyeceğini söyledi.

Gazze nerede?

Gazze, Filistin’in Akdeniz kıyısında bulunan, İsrail tarafından kuşatılmış bir bölgedir. Yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze, dünyanın en kalabalık ve en yoksul yerlerinden biridir. Gazze, 2007 yılından beri İslami direniş örgütü Hamas’ın kontrolü altındadır.

İsrail neden Gazze’ye saldırıyor?

İsrail, Gazze’den kendisine yönelik roket saldırılarını durdurmak ve Hamas’ı zayıflatmak için Gazze’ye saldırıyor. İsrail, Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlıyor ve Gazze’ye abluka uyguluyor. Hamas ise, İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiğini ve Filistin halkının haklarını ihlal ettiğini savunuyor ve direniş gösteriyor.

Gazze’deki savaş ne zaman başladı?

Gazze’deki savaş, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın İsrail’e yönelik roket saldırısı ile başladı. İsrail, saldırıya hava, kara ve denizden karşılık verdi. O tarihten bu yana, taraflar arasında ateşkes sağlanamadı ve çatışmalar devam etti.