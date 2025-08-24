DOLAR
Gazze'de İsrail Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti, Konutlar Hedefte

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi; konutların havaya uçurulması ve insani yardım bekleyen sivillerin hedef alınması yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 11:31
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik sabah saatlerindeki saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, sivillerin konutları hedef alınarak havaya uçuruldu. Yetkili sağlık kaynakları ve görgü tanıkları bölgedeki ağır yıkımı aktardı.

Saldırı ve can kayıpları

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesinde yer alan Şuheda Zeytun Okulunu bombaladı. Saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi.

Toplamda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 3'ü insani yardım bekleyen siviller arasındaydı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Gazze'nin güneyindeki Refah kenti Şakuş bölgesinde yardım bekleyenlere yönelik ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Konutlara yönelik yıkımda artış

İsrail ordusunun, Gazze'deki Cibaliya, Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde bulunan konutları havaya uçurduğu saldırılarını . Yetkililer, bu eylemlerin günlerdir süren saldırıların en şiddetlisi olduğunu bildiriyor. Ayrıca Zeytun mahallesine yoğun hava saldırısı düzenlendi.

Yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen sivillere yönelik ateş açması, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi. Netzarim ve Refah'ta yardım kuyruklarında bulunanların hedef alınması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Öte yandan Han Yunus kentinin merkezindeki mahalleler de ağır şekilde havadan bombalandı.

Olaylarla ilgili bağımsız doğrulamalar ve resmi açıklamalar bekleniyor. Bölgedeki sivil kayıplar ve altyapı zararları, insani yardım kuruluşlarının uyarılarını doğrular nitelikte artıyor.

