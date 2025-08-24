Gazze'de İsrail Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti, Konutlar Hedefte

Yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen sivillere yönelik ateş açması, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi. Netzarim ve Refah'ta yardım kuyruklarında bulunanların hedef alınması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Öte yandan Han Yunus kentinin merkezindeki mahalleler de ağır şekilde havadan bombalandı.

Olaylarla ilgili bağımsız doğrulamalar ve resmi açıklamalar bekleniyor. Bölgedeki sivil kayıplar ve altyapı zararları, insani yardım kuruluşlarının uyarılarını doğrular nitelikte artıyor.