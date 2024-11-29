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Gazze'de İsrail Saldırıları Can Kaybını 44.363'e Yükseltti

İsrail'in Gazze'deki saldırıları 420 gündür sürüyor; ölü sayısı 44,363'e, yaralı sayısıysa 105,070'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:21
Gazze'de İsrail Saldırıları Can Kaybını 44.363'e Yükseltti

Gazze'de Durum Kötüleşiyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, can kaybını artırmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti ve 137 kişi yaralandı.

Son Veriler

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de toplam ölü sayısının 44.363'e ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 105.070 olduğu kaydedildi. Bu durum, 420 gün süren saldırıların insanlık üzerinde yarattığı derin etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Enkaz Altında Kalan Hayatlar

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölü bedenlerine dikkat çekildi. Ancak, sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi. Bu durum, sivil halkın çektiği acıları ve sağlık hizmetlerine erişim sorunlarını daha da derinleştiriyor.

Saldırılar Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki ulaşım yollarını kapatması, arama kurtarma çalışmalarını engelliyor. Bugüne dek birçok katliam niteliğinde saldırı gerçekleşti ve her geçen gün daha fazla insan yaşamını yitiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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