Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları ağır bilanoyu doğruluyor

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Yetkililer, saldırılarda 37'si Gazze kentinden olmak üzere toplam 50 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Gazze kentine düzenlenen saldırılar sonucu cesetler şu hastanelere ulaştırıldı: Şifa Hastanesi'ne 23, Ehli Baptist Hastanesi'ne 7, Kudüs Hastanesi'ne 2 cansız beden.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentini havadan ve topçu atışlarıyla hedef almaya, evleri ve yüksek katlı binaları havaya uçurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde de ağır saldırılar kaydedildi. Nusayrat Mülteci Kampı'ndan Avde Hastanesi'ne 3, Han Yunus'tan Nasır Hastanesi'ne ise 10 Filistinlinin naaşı getirildi.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen bombalı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucu yıkılan yapıların enkazı altında çok sayıda kişi bulunduğu bildiriliyor.

Ölenler arasında çocuk ve kadınlar da yer alıyor; hastaneler ve sağlık yetkilileri kayıpların sayısının ve insani tablonun ağır olduğunu vurguluyor.