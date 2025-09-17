Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de ölü sayısı 50'ye çıktı; hastanelere ulaştırılan cesetler ve farklı bölgelerdeki kayıplar bildirildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:33
Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları ağır bilanoyu doğruluyor

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Yetkililer, saldırılarda 37'si Gazze kentinden olmak üzere toplam 50 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Gazze kentine düzenlenen saldırılar sonucu cesetler şu hastanelere ulaştırıldı: Şifa Hastanesi'ne 23, Ehli Baptist Hastanesi'ne 7, Kudüs Hastanesi'ne 2 cansız beden.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentini havadan ve topçu atışlarıyla hedef almaya, evleri ve yüksek katlı binaları havaya uçurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde de ağır saldırılar kaydedildi. Nusayrat Mülteci Kampı'ndan Avde Hastanesi'ne 3, Han Yunus'tan Nasır Hastanesi'ne ise 10 Filistinlinin naaşı getirildi.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen bombalı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucu yıkılan yapıların enkazı altında çok sayıda kişi bulunduğu bildiriliyor.

Ölenler arasında çocuk ve kadınlar da yer alıyor; hastaneler ve sağlık yetkilileri kayıpların sayısının ve insani tablonun ağır olduğunu vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa