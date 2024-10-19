Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 42,519'a Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle can kaybı sayısı son 24 saat içinde 19 kişi artarak 42,519'a yükseldi.

Son Durum Raporu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İsrail ordusunun düzenlediği son saldırılarda özellikle kuzey bölgesinde 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Kasvetli Gerçekler

Saldırılarla birlikte ölü sayısının 42,519 olduğu ve yaklaşık 99,637 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu, ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma birimlerinin bu durumdan dolayı İsrail güçlerince engellendiği bildirildi.

Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden olurken, uluslararası toplumun konuyla ilgili endişeleri de artmaktadır.