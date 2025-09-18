Gazze'de İsrail Saldırılarında 42 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4'ü aynı aileden olmak üzere toplam 42 Filistinli yaşamını yitirdi; saldırılar farklı bölgelere yönelik gerçekleşti.

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 42'ye Yükseldi

YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 4'ü aynı aileden 42 Filistinli hayatını kaybetti.

Genel Bilgiler ve Kaynaklar

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelerde evleri ve sivillerin toplandığı yerleri hedef aldı. AA muhabirine bilgi veren sağlık kaynakları, Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde 26 Filistinlinin öldürüldüğünü, ancak internet ve iletişim hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ölümlere ilişkin ayrıntıların belgelenemediğini aktardı.

Gazze Limanı ve Batı Bölgesi

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Gazze Limanında sivillerin toplandığı bir yere düzenlediği saldırıda, aralarında bir çiftin de bulunduğu 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan ve Aile Kayıpları

Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup sivili hedef alan saldırıda Şentef ailesinden 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzey Bölgesi ve İlerleyen Tahribat

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin batısındaki El-Vahde Caddesinde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze şehrinin kuzeybatısında da İsrail'in Ebu Albe Kavşağı, El-Mekusi Kuleleri ve Derabiye Kavşağı'na düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısında patlayıcı yüklü robotlar kullanarak evleri ve konutları tahrip etmeye devam ederken, aynı zamanda bölgeye topçu ateşi ve hava saldırıları düzenliyor. Bu gelişmeler, Gazze şehrinde iki gündür meydana gelen internet kesintisinin gölgesinde yaşanıyor.

Orta Kesim ve Güney

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu er-Rus Kavşağı yakınlarındaki bir evi hedef alan saldırıda, aynı aileden 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Güneyde ise İsrail ordusunun Han Yunus'ta, Hamed şehri yakınlarında ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti. Ayrıca Han Yunus'ta daha önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesine ulaşıldığı, Gazze Şeridi'nin merkezinde ise daha önce yaralanan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

