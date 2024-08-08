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Gazze'de İsrail Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:47
Gazze'de İsrail Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırıları Devam Ediyor

Son günlerde Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında, iki evin hedef alındığı bildiriliyor. 6 Filistinli, bu saldırılar sonucunda yaşamını yitirdi.

Hedef Alınan Binalar ve Can Kaybı

Gazze’deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın yaptığı açıklamalara göre, İsrail ordusu Gazze kentinin orta bölümündeki Sahabe bölgesinde bulunan Yermuk Stadyumu civarında yer alan "Şeldan" ailesine ait bir evi bombaladı. Bu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Reyyan" ailesine ait bir evin hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölü Sayısı ve Sivil Altyapı Üzerindeki Etkiler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan saldırılarda en az 39 bin 677 Filistinli’nin öldüğünü, bunlar arasında 16 bin 314’ünün çocuk, 10 bin 980’inin kadın olduğunu açıkladı. Ayrıca, 91 bin 645 kişinin yaralandığı belirtildi.

Enkaz altında hala birçok kişinin bulunduğu kaydedilirken, hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapı da hedef alınarak büyük tahribat yaşanıyor.

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