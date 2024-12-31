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Gazze'de Kış Koşullarında Yaşayan Filistinliler Zor Durumda

Gazze Şeridi'nde çadırları yağmur sularıyla dolan Filistinliler, kış mevsiminde ağır yaşam mücadelesi veriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:25
Gazze'de Kış Koşullarında Yaşayan Filistinliler Zor Durumda

Gazze Şeridi'nde Çadırları Sular Altında Kalan Filistinlilerin Yaşam Mücadelesi

İsrail'in havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucunda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar, kış mevsiminde yağmur ve soğuk hava dalgasıyla sular altında kalıyor. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan önce yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde soykırım 15 aydan fazla bir süredir devam etmekte.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bir kısmı, İsrail saldırıları sonucu oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. Havaların soğumasıyla bu zor koşullar daha da katlanılmaz hale geliyor.

Yerinden Edilmiş Filistinlilerin Hayatlarını Kayıp Saklayarak Geçirdikleri Zamanlar

Çadır hayatına mahkum edilen Filistinliler, açlık, susuzluk ve dondurucu soğuk altında yaşam mücadelesi veriyor. İkinci kış mevsimine giren 2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, yeni bir insani felaketle karşı karşıya. Gazze halkı, yırtık ve hasar görmüş kumaşlardan yapılan çadırlarda kalmaya devam etmekte.

Filistinli İyad Ebu Avde, Gazze kent merkezindeki Yermuk Stadı'nda kurduğu çadırın yağmur suyu altında kaldığını ve 9 yaşındaki engelli oğlu İbrahim'i sular altında bulduğu anların kendisi için çok zor geçtiğini belirtti. Ebu Avde, "Yaşadığımız trajedi çok ağır, yaşam koşullarımızın iyileşmesi için tüm dünyanın müdahale etmesi gerekiyor," diyerek durumu gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi'nden zorla yerinden edilen Yahya Gabun ise ailesiyle birlikte Şati Mülteci Kampı'nda yaşam mücadelesi veriyor. Gabun, çadırlarının ısınmadığını ve soğuk havalarda ölüm korkusu yaşadıklarını ifade ederek, "Evimizde insan gibi yaşıyorduk. Ancak çadırda bu mümkün değil," dedi. Bir yaşındaki oğlu Kays için endişe ettiğini dile getiren Gabun, uluslararası kurumların daha insani bir yaşam için acilen önlem almaları gerektiğinin altını çizdi.

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