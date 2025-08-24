DOLAR
Gazze'de Kıtlık: Bir Bebek Daha Açlıktan Yaşamını Yitirdi

El-Ehli Baptist Hastanesi, Asya Ebu Ayde'nin açlık ve yetersiz beslenme sonucu öldüğünü açıkladı; Gazze'de açlık ölümleri artıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:24
Hastaneden ve sağlık yetkililerinden açıklama

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle yaşanan kıtlık ortamında bir bebek daha açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesinden yapılan açıklamada, Asya Ebu Ayde isimli kız bebeğin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, gün içerisinde yaptığı açıklamada son 24 saatte biri çocuk olmak üzere 8 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini; 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 115'i çocuk olmak üzere 289'a yükseldiğini bildirdi.

İnsani felaket derinleşiyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı ve su, ilaç, tıbbi gereçler ile hijyen malzemesinin bulunamadığı ağır bir insani felaket yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere bölgede açlık kaynaklı ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in 'açlığı ve susuzluğu silah olarak' kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden edilen Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşmış durumda; çok sayıda kişi defalarca yerinden edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınma alanlarında, hijyen malzemelerinin eksikliğinde ve lavaboların bile yetersiz olduğu koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor; bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullar bile sığınak olarak kullanılıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınma noktalarını hedef almaya devam ediyor.

