Gazze'de Kıtlık Krizi: Son 24 Saatte 7 Kişi Açlıktan Öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Resmi Veriler

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 339'a yükseldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nın yayımladığı son raporda ise, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviye olduğu kanıtlarla doğrulanmıştı. IPC raporunda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" tespiti yer aldı.

İnsani Durum ve Altyapı Yıkımı

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı geniş çaplı bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlıktan ölümler artıyor; yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in açlığı ve susuzluğu "silah olarak kullandığını" belirtiyor.

Raporda ve yerel kaynaklarda belirtilene göre İsrail ordusunun saldırıları sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin %88'ini etkiledi. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleri sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı; çok sayıda kişi defalarca yerinden edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınaklarda, lavaboların bile yetersiz olduğu koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bu koşullar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ve ölüm riskinin artmasına zemin hazırlıyor.

Saldırıların Sürekliliği

İsrail ordusunun günlük düzenlediği saldırılarda yerinden edilenlerin çadırları ve sivil barınma noktaları hedef alınıyor. Bu durum, insani yardımın ulaştırılmasını daha da güçleştirirken, Gazze'deki kıtlık ve sağlık krizini derinleştiriyor.

Gazze'deki insani krizin boyutu ve artan açlık ölümleri uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.