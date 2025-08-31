DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.460.674,9 0,08%

Gazze'de Kıtlık Krizi: Son 24 Saatte 7 Kişi Açlıktan Öldü

Gazze'de İsrail'in saldırı ve ablukası sonucu kıtlık derinleşiyor; son 24 saatte 7 kişi açlıktan öldü, 7 Ekim'den bu yana ölü sayısı 339'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:28
Gazze'de Kıtlık Krizi: Son 24 Saatte 7 Kişi Açlıktan Öldü

Gazze'de Kıtlık Krizi: Son 24 Saatte 7 Kişi Açlıktan Öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Resmi Veriler

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 339'a yükseldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nın yayımladığı son raporda ise, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviye olduğu kanıtlarla doğrulanmıştı. IPC raporunda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" tespiti yer aldı.

İnsani Durum ve Altyapı Yıkımı

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı geniş çaplı bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlıktan ölümler artıyor; yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in açlığı ve susuzluğu "silah olarak kullandığını" belirtiyor.

Raporda ve yerel kaynaklarda belirtilene göre İsrail ordusunun saldırıları sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin %88'ini etkiledi. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleri sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı; çok sayıda kişi defalarca yerinden edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınaklarda, lavaboların bile yetersiz olduğu koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bu koşullar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ve ölüm riskinin artmasına zemin hazırlıyor.

Saldırıların Sürekliliği

İsrail ordusunun günlük düzenlediği saldırılarda yerinden edilenlerin çadırları ve sivil barınma noktaları hedef alınıyor. Bu durum, insani yardımın ulaştırılmasını daha da güçleştirirken, Gazze'deki kıtlık ve sağlık krizini derinleştiriyor.

Gazze'deki insani krizin boyutu ve artan açlık ölümleri uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Devam Ediyor
2
Erdoğan ile Şi Anlaştı: Türkiye-Çin İşbirliğinde Düzenli İstişare Kararı
3
Hakkari'de Trafik Kazasında Aynı Aileden 5 Kişi Toprağa Verildi
4
JAFI Başkanı Doron Almog, gözaltı korkusuyla Güney Afrika seyahatini iptal etti
5
Beşiktaş'ta çöpte yanıkları ve kesikleri olan yeni doğan bebek cesedi bulundu
6
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
7
Pencap'ta Tarihin En Büyük Sel Felaketi: 2 Milyon Kişi Etkilendi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta