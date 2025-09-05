DOLAR
Gazze'de Müşteha Kulesi Yıkıldı: İsrail'in Yüksek Katlı Bina Saldırıları Tırmanıyor

İsrail, Gazze'deki Müşteha Kulesi'ni hava saldırısıyla yıkarak işgali derinleştirdi; tahliye için bir saat verildi, binlerce sivil etkilendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:18
Gazze'de Müşteha Kulesi yıkıldı, işgal ve saldırılar yoğunlaştı

İsrail, topyekün işgal planı kapsamında Gazze şehrinde yürüttüğü operasyonları yoğunlaştırarak yüksek katlı binalara yönelik saldırılarını sürdürdü. Şehirdeki son yüksek binalardan biri olan Müşteha Kulesi, yapılan hava saldırısı sonucu yerle bir oldu.

Tahliye süresi ve sivil kayıplar

Gazze'nin batısında, içinde yerlerinden edilen Filistinliler dahil yüzlerce kişinin yaşadığı Müşteha Kulesi'ne yönelik saldırıda, İsrail ordusunun binanın sakinlerine tahliye için bir saatten kısa bir süre tanıdıktan sonra hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Gazze kentine yönelik işgal saldırılarında birçok bina yıkılırken, şehirde kalan önemli yapılardan Müşteha Kulesi de hedef alındı. Operasyonlar kapsamında bölgedeki sivil yerleşim yoğun şekilde etkilendi.

Sakinlerin anlatımları

Bina sakinlerinden Ayşe Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Yanımıza sadece taşıyabildiğimiz kadar yiyecek ve giyecek alabildik. Her şeyimizi geride bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Hayatımızı ve güzel olan her şeyi geride bıraktık." dedi.

Ubade Seyfeddin ise Müşteha Kulesi için yıllar önce tüm parasını harcadığını belirterek, "Şimdi ailemle ne sıcağa ne de soğuğa dayanıklı bir çadırda kalacağız. Yıllarca biriktirdiğim emeğim bir anda yok oldu." ifadelerini kullandı.

Bina sakinlerinden Nidal Ebu Ali de, "Gazze’de güvenli hiçbir yer bırakmadılar. İsrail bizi güneye sürmek istiyor ama biz burada kalabildiğimiz kadar kalacağız." diye konuştu.

İsrail yetkililerinin açıklamaları ve iddialar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze şehri için "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları yoğunlaştırdıklarını belirtmiş; Hamas'ın silahsızlanmaması ve tüm esirleri serbest bırakmaması halinde şehrin tamamen yok edileceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise binanın Hamas tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasında bulundu. Buna karşılık Müşteha Kulesi yönetimi, binada yalnızca sivillerin yaşadığını vurguladı.

İnsan kayıpları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybederken, 162 bin 5 kişinin yaralandığı aktarılıyor.

