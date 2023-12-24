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Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda, Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun hayatını kaybetti. 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucunda ölen gazeteci sayısı ise 101'e çıktı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, uluslararası toplumdan ve insan hakları kuruluşlarından sert tepki almaya devam ediyor. Gazetecilerin de saldırılarda hedef alınması, basın özgürlüğüne ve habercilik faaliyetlerine yönelik ciddi endişelere neden oluyor.