Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda, Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun hayatını kaybetti. 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucunda ölen gazeteci sayısı ise 101'e çıktı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, uluslararası toplumdan ve insan hakları kuruluşlarından sert tepki almaya devam ediyor. Gazetecilerin de saldırılarda hedef alınması, basın özgürlüğüne ve habercilik faaliyetlerine yönelik ciddi endişelere neden oluyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, el-Medhun'un Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu vurgulandı. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucunda ölen gazeteci sayısının 101'e yükseldiği bilgisi de paylaşıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları uluslararası düzeyde ciddi endişe ve tepkilere yol açmaktadır.