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Gazze'de Patlayan Savaş Mühimmatı Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail ordusuna ait patlamamış mühimmatın infilak etmesiyle bir çocuk yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:25
Gazze'de Patlayan Savaş Mühimmatı Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail ordusu tarafından bırakılan patlamamış savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgiye göre, patlama Refah kentinde meydana geldi. Bu trajik olay sonucunda Muhammed Yasir el-Kadi isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Bölgedeki insani duruma dair önemli bir uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi, İsrail'in uzun süre devam eden hava ve kara saldırılarının ardından Gazze'de patlamamış savaş mühimmatlarının, sivillere ve insani yardım operasyonlarına ciddi tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

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