Gazze'de Son 24 Saatte 76 Ölü, 298 Yaralı

İsrail saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı arttı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 76 Filistinli hayatını kaybetti, 298 kişi yaralandı.

Olaylar, bölgedeki insani durumu ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre verilen can kaybı ve yaralanma sayıları bu şekilde bildirildi.

Gelişmelerle ilgili doğrulama ve ayrıntılar bekleniyor; olaylarla ilgili haber akışı takip edilmeye devam ediyor.