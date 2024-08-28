Gazze'de Su Krizi: İklim Değişikliği ve Saldırılar Etkili

Gazze'deki Su Krizi Derinleşiyor

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vakur Sümer, Gazze'nin su krizinin, iklim değişikliği ve İsrail'in saldırıları nedeniyle dünya genelinde en kötü duruma düştüğünü belirtti. 25-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Su Haftası'nın teması bu yıl "Sınırları Aşmak: Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Su" olarak belirlendi.

İnsani Kriz ve Temiz Su Sorunu

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sonucunda binlerce insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra, insani kriz derinleşti. Prof. Sümer, bölgedeki temiz suya erişim sıkıntısının en büyük sorunlar arasında olduğunu vurguladı.

Yağışlar Azalıyor, Nüfus Artıyor

Sümer, Orta Doğu'da çölleşmenin hızlı bir şekilde ilerlediğini, bölgedeki yağışların azalması ve buharlaşmanın artmasıyla birlikte Gazze'nin su varlığının daha da problemli hale geldiğini belirtti. Su zengini sayılabilmek için yıllık 10 bin metreküp su varlığına ihtiyaç duyulduğunu belirten Sümer, Gazze'nin bunun çok altında bir su varlığına sahip olduğunu aktardı.

Kadınlar ve Çocuklar En Çok Etkilenenler

Su krizinin en çok mağdur ettiği grupların başında kadınlar ve çocuklar geliyor. Sümer, salgın hastalıklar nedeniyle bölgede çocuk ölümlerinin ciddi şekilde arttığını ve Gazze halkının içme suyunu çok uzak kaynaklardan temin etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Kısa Vadeli Çözüm Önerileri

Sümer, Gazze'deki su probleminin gelecekte çözüm bulmasının zor olacağını, ancak bölge dışı kaynaklardan su transferinin gündeme gelebileceğini öngörüyor. Acil ihtiyaçları arasında su ve gıda bulunduğunu vurgulayan Sümer, Gazze'deki gelir getiren faaliyetlerin yetersiz kaldığını belirtti.

Tarım ve Zeytin Ağaçları

Tarımda eski sulama sistemlerinin kullanıldığına dikkat çeken Sümer, yeterli yağış olmaması nedeniyle Zeytin ağaçlarının bile kesildiği bilgisini paylaştı. Bu durum, Gazze'nin potansiyel zeytinyağı üretimini olumsuz etkiledi.