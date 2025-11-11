Gazze'de Toplu Defnedilen 35 Cenaze Mezarlardan Çıkarıldı — Kimlik Tespiti İçin Şifa Hastanesi'ne Sevk

Gazze'de Şeyh Radwan Kliniği avlusuna gömülen 35 cenaze mezarlardan çıkarılarak kimlik tespiti için Şifa Hastanesi'ne sevk edildi; aramalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:18
Gazze'de Toplu Defnedilen 35 Cenaze Mezarlardan Çıkarıldı — Kimlik Tespiti İçin Şifa Hastanesi'ne Sevk

Kimlik tespiti için Şifa Hastanesi'ne sevk edildi

Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları nedeniyle toplu şekilde defnedilen cenazeler, kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılmaya devam ediyor.

Şeyh Radwan Kliniği avlusuna gömülen 35 kişinin cenazesi mezardan çıkarıldı. Cenazeler, kimlik tespiti için Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazze Şeridi Sivil Savunma Saha Ekipleri Direktörü İbrahim Abu Al-Reesh yaptığı açıklamada: "Klinik yönetimi ve komşular tarafından, klinik avlusuna yaklaşık 80 cenaze gömüldüğü bilgisi verildi ve sivil savunma ekipleri aramalarına devam ediyor. Bu cenazeler, İsrail ordusunun bölgede hareket eden herkesi hedef aldığı için klinik avlusuna gömüldü. Cenazeler mezarlıklara nakledilecek, Şeyh Radwan Kliniği’nin vatandaşları tedavi etmeye devam edebilmesi için ise bu alan yenilenecek"

Sivil savunma ekipleri, klinik avlusuna gömülen diğer cenazelerin tespiti için çalışmalara devam ediyor.

