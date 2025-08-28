DOLAR
Gazze'de UNRWA Çalışanı 7 Ekim Saldırılarının Ardından 19 Kez Yer Değiştirdi

UNRWA, Gazze'deki bir çalışanın İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası 19 kez yer değiştirmek zorunda kaldığını ve yeni göç dalgası yaşandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:55
Bombardıman ve tahliye uyarıları yeni göç dalgasını tetikliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de görevli ismi açıklanmayan bir çalışanın, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sonrasında 19 kez yer değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

UNRWA'nın paylaşımına göre çalışan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımlanan mesajında, "Bu, yer değiştirdiğim 19. sefer ve evime döndükten kısa bir süre sonra evimden ayrılmak zorunda kalmak bir rüya gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Çalışan, açıklamayı, yaşlı bireyler ve çocukların da içinde bulunduğu bir Filistinli ailenin yıkımın ortasında eşyalarını eşek arabasına yükleyerek göç ettiğini gösteren kendi çektiği bir fotoğrafla paylaştı.

UNRWA, fotoğrafın altına eklediği notta, "Ajansımızın bu fotoğrafı çeken çalışanı, Gazze’de savaşın başlamasından bu yana 19 kez yer değiştirmek zorunda kaldı." dedi ve İsrail'in sürekli bombardıman ile tahliye emirlerinin Filistinli aileleri "tekrar göç etmeye zorladığını" vurguladı.

Ajans ayrıca, Gazze'deki insanların "aç ve yorgun olduğunu, bunun durması gerektiğini" belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail ordusunun bombardımanını artırması ve halkı tahliye etmeye zorlayan uyarılarının ardından yeni bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

