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Gazze’de Yardım Kutusu Kazası: Siviller Hayatını Kaybetti ve Yaralandı

Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan uçaklar, yardım kutularını havadan bıraktı. Ancak, kutuların paraşütleri açılmadı ve bölgedeki yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü. Bu durum, ölüm ve yaralanmalara yol açtı

Yayın Tarihi: 08.03.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:36
Gazze’de Yardım Kutusu Kazası: Siviller Hayatını Kaybetti ve Yaralandı

Görgü tanıklarına göre, AA muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının paraşütleri açılmadı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü. Olay, Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde meydana geldi.

Görgü tanıkları, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların, insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü aktardı. Hastane kaynakları, bu durumun sonucunda ölen ve yaralananların olduğunu belirtti ve yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist Hastanelerine götürüldüğünü ifade etti.

Son bir haftadır Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn, Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor. Ancak bu operasyonlarda yaşanan sorunlar nedeniyle insani yardımların beklenen şekilde dağıtılamadığı ve çeşitli olumsuz olaylara sebep olduğu görülüyor.

Uluslararası çevreler, Gazze'deki dramatik durumu ve insani yardıma olan ihtiyacı göz önünde bulundurarak, ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye daha fazla insani yardımın girişinin sağlanması çağrısında bulunuyor. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı kararlara rağmen, Gazze'ye giriş yapan yardım miktarının düştüğü ve bölgedeki insani krizin derinleştiği belirtiliyor.

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