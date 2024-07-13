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Gazze'de yeni bir trajedi: İsrail saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi yaralandı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun tekrar bölgedeki sivilleri hedef aldığını belirterek, saldırıların 281. gününde olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 14:50
Gazze'de yeni bir trajedi: İsrail saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi yaralandı!

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in "güvenli bölge" olarak nitelendirdiği El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda en az 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi ise yaralandı. Saldırıda ölen ve yaralananların büyük bir kısmının çocuklar ve kadınlar olduğu ifade edildi.

İsrail'in "güvenli bölge" olarak ilan ettiği bu alanda gerçekleşen saldırı, sivillerin hedef alınmasıyla büyük bir trajediye dönüştü. İsrail Ordu Radyosu, saldırının Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'i hedef aldığını duyururken, Hamas bu iddiaları reddederek ölenlerin siviller olduğunu belirtti.

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