Gazze'de Zeytun Mahallesi: İsrail 1500'den Fazla Evi Yıktı

Gazze Sivil Savunma'dan yıkıma ilişkin açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in 6 Ağustos'ta başlattığı kara harekatı sonrası Zeytun Mahallesi'nde büyük çaplı yıkım yaşandığını açıkladı.

Basal, 6 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde 1500'den fazla evin tamamen yıkıldığını ve mahallenin güneyinde artık ayakta hiçbir bina kalmadığını bildirdi.

Basal, İsrail ordusunun iş makinelerinin yanı sıra bomba yüklü robotlar kullanarak günde yedi noktayı patlattığını, 'Quadcopter' tipi dronlarla da evlerin çatılarına patlatıcılar attığını belirtti. Bu silahların yıkımın boyutunu artırdığı vurgulandı.

Mahalle sakinlerinin yaklaşık %80'inin Gazze kentinin batısı ya da kuzeyine göç ettiği ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgaline yönelik planı onaylamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Basına yansıyan haberlere göre ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği kaydedildi.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.