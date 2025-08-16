Gazze'de Zeytun Mahallesi: Sivil Savunma 'Ölüm Seçeneği' Uyarısı

Sivil Savunma'nın açıklaması

Mahmud Basal, Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü olarak yaptığı açıklamada Zeytun Mahallesindeki durumu "tam anlamıyla bir soykırım" olarak nitelendirdi. Basal, İsrail ordusunun mahalledeki evleri patlayıcı robotlarla havaya uçurduğunu ve ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını vurguladı.

Basal, Gazze sakinlerinin artık sığınacak yeri kalmadığını, şehirde yaşamın olanaksız hale geldiğini ve ciddi insani koşulların söz konusu olduğunu belirtti. Sözcü, "İşgal güçleri Gazze’yi yok ediyor ve biz vatandaşları koruyacak kapasiteye sahip değiliz." dedi.

Basal ayrıca Zeytun Mahallesinde yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğunu belirtirken, Gazze genelinde durumun felaket boyutunda olduğunu ve hayatın temel koşullarının ortadan kalktığını ifade etti. Sözcü, bölge halkının önünde artık sadece "ölüm seçeneğinin" kaldığını söyleyerek uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı yaptı.

Uluslararası gözlemciler ve hasar tespiti

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) de İsrail’in altı gün süren saldırılarında Zeytun Mahallesinin adeta yerle bir olduğunu açıkladı. Euro-Med, yaklaşık 400 evin uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildiğini bildirdi.

İsrail'in işgal kararı ve siyasi açıklamalar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustosta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği Fox News röportajında Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Basında yer alan haberlerde işgal planının aşamalı uygulanacağı, önce Gazze kentinde başlayacak saldırıların daha sonra orta kesimdeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı belirtilmişti.