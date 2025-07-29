Gazze'deki Açlık Sembolu: Filistinli Bebek Muhammed'in Doktorundan Açıklama

Gazze'deki Açlık Pençesinde Filistinli Bebek Muhammed

Gazze Şeridi'nde, açlığın sembolü haline gelen 1,5 yaşındaki Filistinli bebek Muhammed Zekeriya Eyyub el-Matuk'un doktoru Dr. Suzan Maruf, İsrail'in bebeğin sağlık durumuyla ilgili iddialarını yalanladı. Maruf, İsrail’in Gazze’ye gıda girişini engellemesi nedeniyle çocukta şiddetli beslenme yetersizliği yaşandığını belirtti.

İnsani Kriz ve Yetersiz Beslenme Sorunları

Bebek Muhammed'in fotoğrafları, AA foto muhabiri Ahmed Cihad İbrahim el-Arini tarafından kaydedildi ve uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Fotoğraf, Gazze'de yaşanan insani kriz ve açlığın derinleştiğini gözler önüne seriyor. Akut yetersiz beslenme nedeniyle şu anda 6 kiloya düşen bebek, annesiyle birlikte yalnızca sulardan destek alabiliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 88’i çocuk 147 Filistinli kıtlık ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti. 2024’ün başından bu yana ise Gazze’de kıtlık ile mücadele eden çocukların sayısı hızla artmaktadır.

Bebeğin Zarar Gören Sağlığı

Dr. Maruf, Muhammed’in muayenesini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, şiddetli yetersiz beslenmenin çocuğun beyinde kas gevşekliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti. Ocak ayında orta düzeyde yetersiz beslenme geçirdiğini kaydeden Maruf, gıda takviyelerinin geri çekilmesiyle çocuğun durumunun kötüleştiğini vurguladı.

Abluka ve Çocukların Durumu

Muhammed’in annesi Hidayet el-Matuk, çocuğunun yaklaşık 3 kilo kaybettiğini belirtti ve Israil'in yardım girişini engellemesinin sonuçlarını anlattı. Anne, "Muhammed’i beslemek için yalnızca aşevlerinden aldığımız mercimek çorbası ve makarnayı kullanabiliyoruz, bu da sağlıklı bir besin değil ama başka seçeneğimiz yok," dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan bu durum, Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda Programı tarafından da raporlanmış ve 100 bin kadar kadın ve çocuğun ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtilmiştir.

Uluslararası Tepkiler ve Sonuçlar

İsrail’in kelepçeli politikası karşısında Filistinli aileler, hayat mücadelesi vermekte ve çocuklarının hayatlarını kurtarmakta zorlanmaktadır. Dr. Maruf, İsrail'in uyguladığı ablukaların açlık sorununu derinleştirdiğini vurgulayarak, "İsrail, Gazze’deki çocukların açlıkla sınavını zorlaştırıyor," şeklinde uyarıda bulundu.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan bir açıklamada, İsrail’in sıkı ablukası altında Gazze’ye yalnızca 87 insani yardım tırının girebildiği bildirilmiştir. Bu durum, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin rehabilitasyonunu daha da zorlaştırmaktadır.

İsrail’in açlıktan zayıfladığını inkar ettiği 1,5 yaşındaki Filistinli Muhammed Zekeriya Eyyub el-Matuk’un doktoru, İsrail'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bebeğin şiddetli beslenme yetersizliği yaşadığını doğruladı. Açlıktan bir deri bir kemik kalan Filistinli bebeğin hasta yatağındaki fotoğrafı, AA serbest foto muhabiri Ahmed Cihad İbrahim el-Arini tarafından çekildi. Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesinde Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Suzan Maruf, bebeğin muayenesini tamamladıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada Matuk'un, "şiddetli yetersiz beslenme sonucu beyinde gevşek kas sendromu gibi bazı sağlık sorunları" yaşadığını ifade etti.

İsrail’in açlıktan zayıfladığını inkar ettiği 1,5 yaşındaki Filistinli Muhammed Zekeriya Eyyub el-Matuk’un doktoru, İsrail'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bebeğin şiddetli beslenme yetersizliği yaşadığını doğruladı. Açlıktan bir deri bir kemik kalan Filistinli bebeğin hasta yatağındaki fotoğrafı, AA serbest foto muhabiri Ahmed Cihad İbrahim el-Arini tarafından çekildi. Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesinde Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Suzan Maruf, bebeğin muayenesini tamamladıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada Matuk'un, "şiddetli yetersiz beslenme sonucu beyinde gevşek kas sendromu gibi bazı sağlık sorunları" yaşadığını ifade etti.