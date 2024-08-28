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Gazze'deki Can Kaybı 40 Bin 534'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye 327 gündür süren saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:40
Gazze'deki Can Kaybı 40 Bin 534'e Ulaştı

Gazze'de Saldırılar Sürüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 534'e yükseldi.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Son 24 saatte İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlediği dört katliamla 58 Filistinli'nin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Bu saldırılarda toplamda 131 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılara dair güncel bilgileri paylaştı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölüleri almakta zorluk yaşıyorlar, çünkü İsrail güçleri bu kurtarma çalışmalarını engelliyor.

Yaralı Sayısı da Artıyor

Yapılan açıklamalara göre, yaralı sayısı 93 bin 778'e ulaştı. Gazze'deki insani durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.

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