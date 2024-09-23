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Gazze'deki Can Kaybı 41 Bin 455'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:10
Gazze'deki Can Kaybı 41 Bin 455'e Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 455'e ulaştı. 353 gündür süren bu çatışmalar, bölgedeki insanları büyük bir acıya sürüklüyor.

Son 24 Saate Ait Bilgiler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, bu saldırılarda 60 kişi yaralandı.

Devam Eden Tehdit

Yetkililer, İsrail ordusunun farklı bölgelerde gerçekleştirdiği "3 katliam" olduğuna dikkat çekerek, toplam can kaybının yanı sıra yaralı sayısının da 95 bin 878'e çıktığını açıkladı.

Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu durumlarla karşı karşıya kalıyor. Ancak, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle bu cenazelere ulaşım sağlanamıyor.

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