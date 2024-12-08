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Gazze'deki Can Kaybı 44,708'e Ulaştı: 429 Gün Süren Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 429 gündür süren saldırılarında can kaybı 44,708’e yükseldi, 74 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:27
Gazze'deki Can Kaybı 44,708'e Ulaştı: 429 Gün Süren Saldırılar Devam Ediyor

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 44,708'e ulaştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bu trajik duruma ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği dört katliamda 44 kişinin hayatını kaybetmesine ve 74 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu kanlı bilanço, arka arkaya gelen saldırıların ne denli yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yaralı Sayısı da Endişe Verici

Bugüne kadar yaşanan saldırılarda yaralı sayısının ise 106,050’ye yükseldiği bildirildi. Ancak, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu belirtilirken, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere erişim sağlayamamaktadır.

Gazze’deki bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, insani yardımların ulaştırılması konusunda da acil çağrılar yapılmaktadır.

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