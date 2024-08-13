Gazze'deki Gazeteci Mumin Fayiz Kureyki'nin İsyanı: "İsrail, Mesajımızın Dünyaya Ulaşmaması İçin Bizi Hedef Alıyor"

Gazze'deki Gazeteciler Hedefte

2008 yılında İsrail'in saldırısında iki bacağını kaybeden Mumin Fayiz Kureyki, bu saldırıların arkasındaki motivasyonu açıkladı. Kureyki, "İsrail, açtığı çoğu savaşta buradan dünyaya bir mesaj gitmesin diye biz gazetecileri hedef alıyor" dedi.

Gazetecilikte Zorluklarla Mücadele

Kureyki, 18 yıllık gazetecilik kariyerinde 3 kez yaralandığını ve bu yaralanmalardan birinin bacaklarını kaybetmesine neden olduğunu aktardı. Halen Gazze Şeridi'nde gazetecilik yapmaya devam ettiğini belirten Kureyki, "İsrail'in gerçekleştirilen saldırıları sırasında iş yerim birkaç kez vuruldu" şeklinde konuştu.

Bir İnsan Dramı: Çocukları Kurtarma Anı

Gazze'deki hava bombardımanı sırasında 2 çocuğu kurtardığını anlatan Kureyki, "Hastane yolundayken aracım da vuruldu," diyerek bu durumun getirdiği tehlikeyi vurguladı. O anları, bir video ile belgellediğini ifade etti.

İnsani Hikayeleri Aktarma Çabası

Kureyki, "Biz gazeteciler olarak insanların hikayelerini anlatmaya çalışıyoruz ama bunun bedeli canımız oluyor," diyerek ifade etti. Gazeteciliğin sadece bir meslek değil, hayat kurtarma aracı olduğunu da belirtti.

İşgalin Yan Etkileri ve Medya Ofisinin Açıklaması

Gazze'deki çatışmalar sonucunda 7 Ekim 2023'ten bu yana 168 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin sayısının 39,897'ye ulaştığı ifade ediliyor.

Kureyki, mesleğine devam ederken, Gazze Şeridi'nde yaşananları dünyaya aktarma çabasını sürdüreceğini söyledi.